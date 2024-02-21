Россия в 2023 году нарастила поставки продукции АПК в Индию почти на 40%
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.
Уточняется, что главным образом в Индию было поставлено подсолнечное масло, его поставки выросли до $1,05 млрд. Также значительно выросли поставки соевого масла — до $187 млн. Уточняется, что рост показали и поставки бобов — в 78 раз, до $34 млн.
Ранее руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.