Россия в 2023 году нарастила поставки продукции АПК в Индию почти на 40%

Россия по итогам прошедшего 2023 года смогла нарастить поставки аграрной продукции в Индию почти на 40%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Уточняется, что главным образом в Индию было поставлено подсолнечное масло, его поставки выросли до $1,05 млрд. Также значительно выросли поставки соевого масла — до $187 млн. Уточняется, что рост показали и поставки бобов — в 78 раз, до $34 млн.

Ранее руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.