RT в Telegram
Подпишись

Россия в 2023 году нарастила поставки продукции АПК в Индию почти на 40%

Короткая ссылка
Россия по итогам прошедшего 2023 года смогла нарастить поставки аграрной продукции в Индию почти на 40%.
Россия в 2023 году нарастила поставки продукции АПК в Индию почти на 40%
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Уточняется, что главным образом в Индию было поставлено подсолнечное масло, его поставки выросли до $1,05 млрд. Также значительно выросли поставки соевого масла — до $187 млн. Уточняется, что рост показали и поставки бобов — в 78 раз, до $34 млн.

Ранее руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить