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Специалист Сулейманов высказался о поставках бананов из Индии

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Руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.
Специалист Сулейманов высказался о поставках бананов из Индии
  • Gettyimages.ru
  • © Ignacio Ruiz Casanellas

«У нас сейчас налаживаются поставки из Индии. Уже первая пробная партия была ввезена в Россию в январе. Следующая планируется на конец февраля. Я думаю, что по ценам они будут не менее доступны, чем эквадорские», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Индия — один из крупнейших поставщиков бананов в мире.

«По качеству у них очень хороший продукт, даже чем-то превосходящий эквадорские. Думаю, что хуже они точно не будут», — заключил Сулейманов.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.

Как сообщалось, в бананах из Эквадора была найдена муха-горбатка.

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