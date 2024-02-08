Специалист Сулейманов высказался о поставках бананов из Индии
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«У нас сейчас налаживаются поставки из Индии. Уже первая пробная партия была ввезена в Россию в январе. Следующая планируется на конец февраля. Я думаю, что по ценам они будут не менее доступны, чем эквадорские», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, Индия — один из крупнейших поставщиков бананов в мире.
«По качеству у них очень хороший продукт, даже чем-то превосходящий эквадорские. Думаю, что хуже они точно не будут», — заключил Сулейманов.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.
Как сообщалось, в бананах из Эквадора была найдена муха-горбатка.