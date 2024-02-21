Юрист Соловьёв: отзыв лицензии у QIWI Банка был лишь вопросом времени

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заявил в беседе с RT, что отзыв лицензии у QIWI Банка был лишь вопросом времени.

«Отзыв лицензии у QIWI Банка был лишь вопросом времени. Данную организацию трясло уже давно, кадровая чехарда. Низкая правовая и финансовая дисциплина приводили к нарушениям закона, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, 89-е место в рейтинге банков и участие в теневом бизнесе, в том числе нелегальном игровом, уже давно должно было заставить задуматься вкладчиков и клиентов, пользующихся финансовыми инструментами и услугами QIWI Банка в его стабильности», — пояснил специалист.

При этом он напомнил, что согласно закону всем вкладчикам вернут средства в установленном размере.

Что касается электронных кошельков QIWI, юрист посоветовал поторопиться вывести средства, а также не пытаться проводить операции через QIWI Кошелёк.

Ранее сообщалось, что ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

Кроме того, регулятор уточнил, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.