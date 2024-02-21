Аналитик: деньги в подобных QIWI электронных кошельках чаще всего не защищены

Опрошенные RT аналитики прокомментировали сообщение Центробанка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка. Кроме того, сообщалось, что пополнение QIWI Кошелька стало недоступно.

По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, вполне очевидно, что тема прозрачности платежей всегда была «ахиллесовой пятой» у компании.

«В частности, основная проблема заключается в том, что деньги в подобных электронных кошельках чаще всего не защищены. Банковские вклады защищены, застрахованы, а кошельки, в свою очередь, нет. Если у клиентов QIWI банка деньги были на вкладах, то они застрахованы государством, а если просто на счетах, то нет», — объяснил собеседник RT.

Эксперт посоветовал «держать руку на информационном пульсе», поскольку в ближайшее время информация будет уточняться и могут быть предложены те или иные способы решения проблемы зависших клиентских средств.

«Самое главное, о чём стоит задуматься перед использованием того или иного сервиса, — какие потенциальные риски человек как клиент может получить при самом плохом стечении обстоятельств. К сожалению, частенько потребитель в первую очередь обращает внимание на плюсы сервиса, об остальном предпочитая особо не думать», — пояснил специалист.

Как подчеркнул независимый финансовый аналитик Борис Ушерович, по информации ЦБ России, за год регулятор пять раз применял к QIWI дисциплинарные меры, поскольку банк совершал подозрительные и неблагонадёжные операции.

«Однако, несмотря на все ограничения, банк не внял предупреждениям и не изменил свою политику. Соответственно, чтобы в будущем защитить себя от попадания в подобные ситуации, вкладчикам следует иногда мониторить инфополе, чтобы иметь возможность вовремя вывести средства из кредитной организации, к которой возникают претензии у ЦБ России», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

Кроме того, регулятор уточнил, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.