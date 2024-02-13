«Известия»: банки стали отклонять две из трёх заявок на потребкредиты

В России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой статистику финансового маркетплейса «Сравни».

Отмечается, что, по данным на ноябрь и декабрь 2023 года, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%).

Как уточняется, это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что число финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг в России за год увеличилось на 15,5%. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, в 2023 году было выявлено более 5,7 тыс. мошеннических проектов и нелегальных кредиторов.