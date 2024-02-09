Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегалов
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В сообщении говорится, что большинство из них продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах. Многие действовали только через интернет, не имея реальных офисов.
«Для их выявления Банк России продолжит совершенствовать систему мониторинга информационного пространства», — отметили в пресс-службе.
По инициативе регулятора в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. ресурсов нелегалов, включая свыше 3 тыс. страниц, каналов, а также чат-ботов в популярных социальных сетях и мессенджерах.
Ранее сообщалось о приговоре создателям финансовой пирамиды из Краснодара, от деятельности которых пострадали более 1 тыс. россиян.