Банк России в 2023 году выявил более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегалов

Число финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг в России за год увеличилось на 15,5%. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, в 2023 году было выявлено более 5,7 тыс. мошеннических проектов и нелегальных кредиторов.

В сообщении говорится, что большинство из них продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах. Многие действовали только через интернет, не имея реальных офисов.

«Для их выявления Банк России продолжит совершенствовать систему мониторинга информационного пространства», — отметили в пресс-службе.

По инициативе регулятора в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. ресурсов нелегалов, включая свыше 3 тыс. страниц, каналов, а также чат-ботов в популярных социальных сетях и мессенджерах.

Ранее сообщалось о приговоре создателям финансовой пирамиды из Краснодара, от деятельности которых пострадали более 1 тыс. россиян.