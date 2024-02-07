В Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России

Страны G7 разрабатывают новые подходы для ограничения доходов России от продажи нефти, для этого они собираются оказать давление на «теневой флот» танкеров, который Россия использует для перевозки нефти.

Об этом заявила глава отдела по работе с потолком цен на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы усложним России использование её теневого флота, что, в свою очередь, приведёт к возвращению большего объёма к флоту G7», — сказала она.

Димитреску добавила, что страны G7 также ведут работу с правительствами разных стран по поводу морских и экологических рисков, которые несёт с собой использование устаревших судов.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.