В Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России
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Об этом заявила глава отдела по работе с потолком цен на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
«Мы усложним России использование её теневого флота, что, в свою очередь, приведёт к возвращению большего объёма к флоту G7», — сказала она.
Димитреску добавила, что страны G7 также ведут работу с правительствами разных стран по поводу морских и экологических рисков, которые несёт с собой использование устаревших судов.
Ранее президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.
Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.