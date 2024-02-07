RT в Telegram
Подпишись

Дания вскоре может выступить с заявлением по расследованию подрыва СП

Короткая ссылка
В полиции Копенгагена заявили, что датские правоохранительные органы вскоре могут выступить с заявлением касательно расследования подрыва «Северных потоков».
Дания вскоре может выступить с заявлением по расследованию подрыва СП
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу пресс-службы полиции Копенгагена Сару Шлютер.

По её словам, датское расследование формально ещё не окончено.

«Но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем», — сказала Шлютер.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по «Северным потокам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить