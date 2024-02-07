Дания вскоре может выступить с заявлением по расследованию подрыва СП

В полиции Копенгагена заявили, что датские правоохранительные органы вскоре могут выступить с заявлением касательно расследования подрыва «Северных потоков».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу пресс-службы полиции Копенгагена Сару Шлютер.

По её словам, датское расследование формально ещё не окончено.

«Но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем», — сказала Шлютер.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по «Северным потокам».