Немецкая SAP запретит россиянам доступ к облачным сервисам с 20 марта

Немецкая компания SAP выпустила предупреждение, что россиянам с 20 марта будет закрыт доступ к облачным сервисам фирмы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ, копия которого есть в распоряжении редакции.

Уточняется, что российская дочерняя компания получила соответствующее указание от материнской фирмы.

По данным издания, это последний шаг компании по уходу с российского рынка: сначала SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, после прекратила поддержку подсанкционных клиентов, а потом последовало отключение российских клиентов от поддержки софта.

Ранее газета The New York Times сообщила, что иностранные компании, принявшие решение покинуть российский рынок после начала проведения СВО, понесли финансовые потери на сумму более $103 млрд.