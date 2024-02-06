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Финансист Бабин: курс доллара составит 90,5 — 91,5 рубля в ближайшие недели

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие две недели курс доллара может составить 90,5 — 91,5 рубля.

«Продажи иностранной валюты ЦБ в новом месячном периоде сократятся на сумму, которую Минфин должен за это же время вложить в иностранную валюту и золото в рамках исполнения бюджетного правила. В относительном выражении примерно вдвое сократятся продажи в новом периоде. На краткосрочном горизонте это может оказать некоторое давление на рубль», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, необходимость покупок Минфином золотовалютных активов в Фонд национального благосостояния говорит об улучшении ситуации с нефтегазовыми доходами госбюджета.

Ранее доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ, кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала ситуацию на рынке валют.

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