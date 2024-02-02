Экономист Литвиненко спрогнозировала курс доллара в районе 88—91,5 рубля

Доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ, кандидат экономических наук Инна Литвиненко прокомментировала ситуацию на рынке валют.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что в России закончился налоговый период, когда наблюдался повышенный спрос на рубль.

«Также доллар участвовал на рынке в процессе обязательной продажи экспортной выручки, но даже те же самые экспортёры и предприятия, работающие на внутреннем рынке России, выплачивали, соответственно, всё в рублях», — сказала Литвиненко.

По её словам, теперь налоговый период закончился, а цена на нефть снизилась, что отражается на динамике курса валюты. Ещё одним фактором эксперт назвала ключевую ставку ЦБ.

«И я думаю, что в ближайшее время можно будет наблюдать доллар в диапазоне 88—91,5 за единицу. Да, до 91,5 — это максимальная планка, которая может подниматься в течение дня», — добавила Литвиненко.

Ранее аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на курсы доллара и евро на данный момент.