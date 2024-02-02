Аналитик спрогнозировал курс доллара в районе 88—90 рублей в ближайшее время

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на курсы доллара и евро на данный момент.

Специалист напомнил, что близится заседание Банка России по ставке, которое состоится 16 февраля.

«Рынок уже начинает жить ожиданиями этого заседания. Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. Соответственно, деньги в экономике остаются дорогими», — объяснил Раманинов.

По его словам, на рубль влияют в первую очередь ожидания по продлению или непродлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, цены на нефть — в последнее время Brent на уровне 78—80$ за баррель — и конец нового налогового периода.

Он добавил, что резких движений и скачков не ожидается.

«На следующей неделе рубль ожидаем в диапазоне 88—90 рублей за доллар и 95,8—98 рублей за евро», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что 31 января курс доллара на Мосбирже увеличился до 90 рублей.