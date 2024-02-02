RT в Telegram
Подпишись

Аналитик спрогнозировал курс доллара в районе 88—90 рублей в ближайшее время

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на курсы доллара и евро на данный момент.
Аналитик спрогнозировал курс доллара в районе 88—90 рублей в ближайшее время
  • РИА Новости

Специалист напомнил, что близится заседание Банка России по ставке, которое состоится 16 февраля.

«Рынок уже начинает жить ожиданиями этого заседания. Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. Соответственно, деньги в экономике остаются дорогими», — объяснил Раманинов.

По его словам, на рубль влияют в первую очередь ожидания по продлению или непродлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, цены на нефть — в последнее время Brent на уровне 78—80$ за баррель — и конец нового налогового периода.

Он добавил, что резких движений и скачков не ожидается.

«На следующей неделе рубль ожидаем в диапазоне 88—90 рублей за доллар и 95,8—98 рублей за евро», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что 31 января курс доллара на Мосбирже увеличился до 90 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить