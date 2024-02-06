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ЦБ: зарплаты в промышленности могут продолжить рост на фоне нехватки кадров

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В России может продолжиться рост зарплат в промышленности на фоне недостатка квалифицированных работников и ускоренных темпов создания новых рабочих мест — такими оценками поделился департамент исследований и прогнозирования Банка России.
ЦБ: зарплаты в промышленности могут продолжить рост на фоне нехватки кадров
  • РИА Новости

Подобная ситуация может потребовать поддержания жёстких денежно-кредитных условий, считает регулятор.

«Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти», — говорится в бюллетене.

Как отмечал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в стране нужно комплексно решать проблему дефицита инженеров для оборонно-промышленного комплекса.

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