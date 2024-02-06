ЦБ: зарплаты в промышленности могут продолжить рост на фоне нехватки кадров
- РИА Новости
Подобная ситуация может потребовать поддержания жёстких денежно-кредитных условий, считает регулятор.
«Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти», — говорится в бюллетене.
Как отмечал секретарь Совбеза Николай Патрушев, в стране нужно комплексно решать проблему дефицита инженеров для оборонно-промышленного комплекса.