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Патрушев: необходимо комплексное решение проблемы дефицита инженеров для ОПК

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что необходимо комплексно решать проблему дефицита инженеров для оборонно-промышленного комплекса.
Патрушев: необходимо комплексное решение проблемы дефицита инженеров для ОПК
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Подготовка инженерных кадров как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение», — сказал он.

По словам Патрушева, в данный момент «остро стоит вопрос дефицита» инженеров, который нужно решать с участием государства и предприятий.

В феврале он сообщил, что российская авиационная промышленность испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов.

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