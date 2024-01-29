Патрушев: необходимо комплексное решение проблемы дефицита инженеров для ОПК
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Подготовка инженерных кадров как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение», — сказал он.
По словам Патрушева, в данный момент «остро стоит вопрос дефицита» инженеров, который нужно решать с участием государства и предприятий.
В феврале он сообщил, что российская авиационная промышленность испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов.