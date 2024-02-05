Elering планирует проложить третий энергокабель между Эстонией и Финляндией

Эстонская энергетическая компания Elering намерена получить разрешение на строительство третьего подводного энергетического кабеля EstLink 3 между Эстонией и Финляндией.

Компания уже подала ходатайство в департамент по защите прав потребителей и техническому надзору для получения документа.

«Третье электрическое соединение с Финляндией будет способствовать обеспечению надёжности поставок, достижению целей климатической и энергетической политики, а также ещё теснее свяжет страны Балтии и Северные страны в единую рыночную зону», — сообщила пресс-служба Elering.

Мощность EstLink 3, по плану, составит 700 МВт. Сейчас между Эстонией и Финляндией работают два электрических соединения: EstLink 1 мощностью 350 МВт и EstLink 2 мощностью 650 МВт.

Сейчас Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2, а в начале января Estlink 1 временно перестал полноценно функционировать из-за неисправности.