RT в Telegram
Подпишись

Elering планирует проложить третий энергокабель между Эстонией и Финляндией

Короткая ссылка
Эстонская энергетическая компания Elering намерена получить разрешение на строительство третьего подводного энергетического кабеля EstLink 3 между Эстонией и Финляндией.
Elering планирует проложить третий энергокабель между Эстонией и Финляндией
  • РИА Новости

Компания уже подала ходатайство в департамент по защите прав потребителей и техническому надзору для получения документа.

«Третье электрическое соединение с Финляндией будет способствовать обеспечению надёжности поставок, достижению целей климатической и энергетической политики, а также ещё теснее свяжет страны Балтии и Северные страны в единую рыночную зону», — сообщила пресс-служба Elering.

Мощность EstLink 3, по плану, составит 700 МВт. Сейчас между Эстонией и Финляндией работают два электрических соединения: EstLink 1 мощностью 350 МВт и EstLink 2 мощностью 650 МВт.

Сейчас Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2, а в начале января Estlink 1 временно перестал полноценно функционировать из-за неисправности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить