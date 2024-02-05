Elering планирует проложить третий энергокабель между Эстонией и Финляндией
- РИА Новости
Компания уже подала ходатайство в департамент по защите прав потребителей и техническому надзору для получения документа.
«Третье электрическое соединение с Финляндией будет способствовать обеспечению надёжности поставок, достижению целей климатической и энергетической политики, а также ещё теснее свяжет страны Балтии и Северные страны в единую рыночную зону», — сообщила пресс-служба Elering.
Мощность EstLink 3, по плану, составит 700 МВт. Сейчас между Эстонией и Финляндией работают два электрических соединения: EstLink 1 мощностью 350 МВт и EstLink 2 мощностью 650 МВт.
Сейчас Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2, а в начале января Estlink 1 временно перестал полноценно функционировать из-за неисправности.