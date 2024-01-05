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ERR: сбой произошёл на участке кабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией

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Подводный энергокабель Estlink 1, проложенный на территории Финляндии и Эстонии, перестал функционировать из-за неисправности.
ERR: сбой произошёл на участке кабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале ERR со ссылкой на финского оператора Fingrid.

На момент обрыва мощность передачи составляла 50 МВт, а общая допустимая мощность — 350 МВт.

Отмечается, что в последние дни кабель использовали для передачи электричества из стран Балтии в Финляндию на фоне возросшего уровня потребления в связи с сильными морозами.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается запретить импорт российского СПГ.

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