ERR: сбой произошёл на участке кабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией
- РИА Новости
Об этом говорится в материале ERR со ссылкой на финского оператора Fingrid.
На момент обрыва мощность передачи составляла 50 МВт, а общая допустимая мощность — 350 МВт.
Отмечается, что в последние дни кабель использовали для передачи электричества из стран Балтии в Финляндию на фоне возросшего уровня потребления в связи с сильными морозами.
Ранее сообщалось, что Финляндия собирается запретить импорт российского СПГ.