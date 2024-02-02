Продолжаются поиски места повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией
Эстонская энергетическая компания Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
- Gettyimages.ru
- © Matt Cardy
Об этом сообщила пресс-служба Elering.
«Продолжаем выявлять точное место повреждения кабеля», — говорится в сообщении.
В октябре подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли.
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