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Продолжаются поиски места повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией

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Эстонская энергетическая компания Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
Продолжаются поиски места повреждения энергокабеля между Эстонией и Финляндией
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

Об этом сообщила пресс-служба Elering.

«Продолжаем выявлять точное место повреждения кабеля», — говорится в сообщении.

В октябре подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли.

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