Посол в России: цены на газ для Белоруссии планируют снижать после 2026 года

Стоимость российского природного газа для белорусского рынка может снизиться после 2026 года. О соответствующих планах Минска и Москвы сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

По его словам, Белоруссия закупает газ по самой низкой цене, которая в четыре раза ниже европейского уровня. Однако если переводить в российские рубли, то она выше уровня российского рынка.

«Поэтому в основных направлениях зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились президенты, к сближению цены газа именно в российских рублях для создания вот этих равных условий», — цитирует посла ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно формируют единые рынки энергоресурсов.