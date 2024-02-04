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Посол в России: цены на газ для Белоруссии планируют снижать после 2026 года

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Стоимость российского природного газа для белорусского рынка может снизиться после 2026 года. О соответствующих планах Минска и Москвы сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Посол в России: цены на газ для Белоруссии планируют снижать после 2026 года
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Graham

По его словам, Белоруссия закупает газ по самой низкой цене, которая в четыре раза ниже европейского уровня. Однако если переводить в российские рубли, то она выше уровня российского рынка.

«Поэтому в основных направлениях зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились президенты, к сближению цены газа именно в российских рублях для создания вот этих равных условий», — цитирует посла ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно формируют единые рынки энергоресурсов.

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