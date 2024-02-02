Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года
Об этом говорится на сайте компании.
«Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере 191,51 рублей на акцию по итогам года», — говорится в релизе.
Отмечается, что датой закрытия реестра для выплаты дивидендов назначено 18 июня 2024 года.
В июне 2023 года совет директоров РУСАЛа рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
Также совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.