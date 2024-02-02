Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров компании «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию.

Об этом говорится на сайте компании.

«Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере 191,51 рублей на акцию по итогам года», — говорится в релизе.

Отмечается, что датой закрытия реестра для выплаты дивидендов назначено 18 июня 2024 года.

В июне 2023 года совет директоров РУСАЛа рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

Также совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.