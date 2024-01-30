В ЦБ России усомнились в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в финансовом регуляторе сомневаются в правдивости заявлений банков об убыточности для них льготной ипотеки.

По его словам, в подобных расчётах финансовых учреждений «есть элемент лукавства».

«Мы в процессе диалога с банками, ждём от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то, это моё оценочное суждение, лукавства с их стороны в этих расчётах», — цитирует его РИА Новости.

Он, в частности, привёл пример того, как один банк включает в расчёт рост макронадбавок с Нового года.

«То есть, иными словами, банк хочет, чтобы Минфин, государство компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще? Прелесть?» — отметил представитель ЦБ, приведя и другой пример некорректного расчёта.

Он отметил, что доходность соответствующих программ до недавнего ужесточения со стороны правительства, предусматривающего снижение компенсации, была очень высока и банки были «в шоколаде».

«Сейчас доходность у них объективно упала. Но пока в наших расчётах… я не вижу отрицательной доходности», — подчеркнул Данилов.

Ранее Центробанк России опубликовал данные, согласно которым российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли.