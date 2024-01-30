ЦБ: банки России в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

Центробанк России опубликовал данные, согласно которым российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли.

«За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счёт восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки», — отмечается в материалах финансового регулятора.

При этом ЦБ призывает не рассматривать эти данные в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что российским банкам выдали дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей.