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ЦБ: банки России в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

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Центробанк России опубликовал данные, согласно которым российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли.
ЦБ: банки России в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли
  • globallookpress.com
  • © Bloomberg Creative Photos

«За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счёт восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки», — отмечается в материалах финансового регулятора.

При этом ЦБ призывает не рассматривать эти данные в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. 

Ранее сообщалось, что российским банкам выдали дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей.

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