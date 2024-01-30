ЦБ: банки России в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли
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«За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счёт восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки», — отмечается в материалах финансового регулятора.
При этом ЦБ призывает не рассматривать эти данные в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что российским банкам выдали дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей.