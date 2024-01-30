Центробанк изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке
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Резюме регулятор будет выкладывать на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке.
В ЦБ пояснили, что цель такого решения — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что финансовый регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.