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Центробанк изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке

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Центробанк изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке — теперь он станет более кратким, а информация об основных факторах, повлиявших на решение по ставке, будет раскрываться в резюме.
Центробанк изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Резюме регулятор будет выкладывать на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке.

В ЦБ пояснили, что цель такого решения — детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность денежно-кредитной политики Банка России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что финансовый регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.

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