Набиуллина заявила о возможности снижения ключевой ставки в 2024 году
- РИА Новости
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии. Когда именно это произойдёт, будет зависеть от поступающих данных», — отметила она.
По её словам, в ЦБ перед этим должны убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции.
Ранее Набиуллина заявила, что темпы роста мировой экономики замедляются, но рецессии удалось избежать.