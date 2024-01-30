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Набиуллина заявила о возможности снижения ключевой ставки в 2024 году

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.
Набиуллина заявила о возможности снижения ключевой ставки в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии. Когда именно это произойдёт, будет зависеть от поступающих данных», — отметила она.

По её словам, в ЦБ перед этим должны убедиться в устойчивости тренда на снижение инфляции.

Ранее Набиуллина заявила, что темпы роста мировой экономики замедляются, но рецессии удалось избежать.

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