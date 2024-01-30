РИА Новости: США заранее сообщили ЕС о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ

Вашингтон заранее уведомил ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

«Еврокомиссия находится в тесном контакте с Минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее», — говорится в сообщении.

Ранее в Bloomberg отметили, что зависимая от газа Европа променяла один энергетический риск на другой.

Также в Белом доме заявили, что США останутся надёжным партнёром в плане поставок СПГ в Европу.

При этом в ноябре поставки российского СПГ в Европу побили исторический рекорд.