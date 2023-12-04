Аналитики Kpler: поставки российского СПГ в Европу побили исторический рекорд

Поставки российского сжиженного природного газа в Европу в ноябре оказались самыми высокими за всю историю и составили 1,75 млн т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Так, самые большие объёмы ушли во Францию. Туда с завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» было отправлено шесть партий. В Бельгию поступили десять партий СПГ со среднетоннажного завода НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк».

Газета отмечает, что при этом поставки в Китай сократились до 0,1 млн т, тогда как в октябре они составили 0,8 млн т.

11 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что провозгласившие отказ от российского газа страны Европы продолжают получать его.