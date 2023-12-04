RT в Telegram
Подпишись

Аналитики Kpler: поставки российского СПГ в Европу побили исторический рекорд

Короткая ссылка
Поставки российского сжиженного природного газа в Европу в ноябре оказались самыми высокими за всю историю и составили 1,75 млн т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.
Аналитики Kpler: поставки российского СПГ в Европу побили исторический рекорд
  • РИА Новости

Так, самые большие объёмы ушли во Францию. Туда с завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» было отправлено шесть партий. В Бельгию поступили десять партий СПГ со среднетоннажного завода НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк».

Газета отмечает, что при этом поставки в Китай сократились до 0,1 млн т, тогда как в октябре они составили 0,8 млн т.

11 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что провозгласившие отказ от российского газа страны Европы продолжают получать его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить