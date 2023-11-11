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Миллер: страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ

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Провозгласившие отказ от российского газа страны Европы продолжают получать его, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Миллер: страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ
  • Gettyimages.ru
  • © yashabaker

«Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Миллер добавил, что российский газ продолжает поступать и в те страны, которые провозгласили отказ от его потребления.

Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее заявил, что отказ европейских стран от поставок российских энергоносителей останется самой большой загадкой XXI века.

Оверчук также заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.

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