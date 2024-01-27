Россельхознадзор: Россия в январе импортировала 60,7 миллиона куриных яиц

Россия с начала года ввезла 60,7 млн куриных яиц, сообщили в Россельхознадзоре.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 4,5 млн штук было ввезено из Азербайджана и 2,2 млн штук — из Турции.

Кроме того, Белоруссия ввезла в Россию с 1 по 25 января текущего года 54 миллиона штук яиц.

Ранее в Росстате сообщили, что цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%.

19 января в Россельхознадзоре заявили, что количество куриных яиц, ввезённых в Россию из Азербайджана, по состоянию на 19 января 2024 года достигло 3 млн штук.