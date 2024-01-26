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Экспорт российского шоколада в КНР вырос втрое по итогам 2023 года

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В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» заявили, что по итогам 2023 года экспорт в Китай шоколада российского производства превысит 33 тыс. т.
Экспорт российского шоколада в КНР вырос втрое по итогам 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Oksana Kuznetsova

Об этом пишет газета «Известия».

В организации отметили, что данный показатель почти в три раза выше, чем в 2022-м, когда объём российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тыс. т.

Там отметили, что китайский рынок становится одним из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий из России, и не исключили, что эти показатели продолжат расти в дальнейшем.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

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