Экспорт российского шоколада в КНР вырос втрое по итогам 2023 года

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» заявили, что по итогам 2023 года экспорт в Китай шоколада российского производства превысит 33 тыс. т.

Об этом пишет газета «Известия».

В организации отметили, что данный показатель почти в три раза выше, чем в 2022-м, когда объём российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тыс. т.

Там отметили, что китайский рынок становится одним из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий из России, и не исключили, что эти показатели продолжат расти в дальнейшем.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.