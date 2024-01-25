Новак: Россия продолжает переориентацию экспорта газа с акцентом на страны АТР

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, уделяя особое внимание странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Об этом Новак написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в статье.

Как уточнил Новак, Россия наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», реализует проект дальневосточного маршрута, а также рассматривает возможность реализации проекта газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии.

В декабре 2023 года китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».