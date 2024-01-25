RT в Telegram
Подпишись

Новак: Россия продолжает переориентацию экспорта газа с акцентом на страны АТР

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, уделяя особое внимание странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Новак: Россия продолжает переориентацию экспорта газа с акцентом на страны АТР
  • РИА Новости

Об этом Новак написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в статье.

Как уточнил Новак, Россия наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», реализует проект дальневосточного маршрута, а также рассматривает возможность реализации проекта газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии.

В декабре 2023 года китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить