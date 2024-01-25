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Тюменская область начала экспорт пшеничных отрубей в Монголию

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Тюменская область отправила в Монголию первую пробную партию пшеничных отрубей весом 120 т.
Тюменская область начала экспорт пшеничных отрубей в Монголию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

«В январе 2024 года специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены исследования образцов отрубей пшеничных, предназначенных для экспорта в Монголию», — говорится в сообщении.

До этого экспорт такой продукции в Монголию область не осуществляла.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

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