Bloomberg: в ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов России

Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в конце недели данное предложение ещё будет обсуждаться представителями стран ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.