RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: в ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов России

Короткая ссылка
Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов.
Bloomberg: в ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в конце недели данное предложение ещё будет обсуждаться представителями стран ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить