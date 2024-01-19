RT в Telegram
Подпишись

Минэкономразвития ожидает стабильного роста ВВП России в 2% в 2024–2026 годах

Короткая ссылка
Экономика России в период с 2024 по 2026 год перейдёт к стабильному росту на уровне 2% ежегодно. Такими прогнозами поделился заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
Минэкономразвития ожидает стабильного роста ВВП России в 2% в 2024–2026 годах
  • РИА Новости

Он отметил, что негативные или достаточно скромные прогнозы восстановления российской экономики были изначально неверны. И это, по словам Вольвача, стало очевидным.

«Мы предполагаем, что на треке 2024–2026 год наша экономика перейдёт к стабильному росту не менее 2% ежегодно», — заявил он в беседе с RTVI.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2023 году обеспечили отрасли, не связанные с нефтегазовой.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, перед Россией по показателям сейчас стоит экономика Японии, разрыв с ней «не такой большой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить