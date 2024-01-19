Минэкономразвития ожидает стабильного роста ВВП России в 2% в 2024–2026 годах

Экономика России в период с 2024 по 2026 год перейдёт к стабильному росту на уровне 2% ежегодно. Такими прогнозами поделился заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Он отметил, что негативные или достаточно скромные прогнозы восстановления российской экономики были изначально неверны. И это, по словам Вольвача, стало очевидным.

«Мы предполагаем, что на треке 2024–2026 год наша экономика перейдёт к стабильному росту не менее 2% ежегодно», — заявил он в беседе с RTVI.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2023 году обеспечили отрасли, не связанные с нефтегазовой.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, перед Россией по показателям сейчас стоит экономика Японии, разрыв с ней «не такой большой».