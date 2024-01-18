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Орешкин: рост ВВП России в 2023 году обеспечили ненефтегазовые отрасли

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что нефтегазовая отрасль дала практический нулевой вклад в экономический рост страны по итогам прошлого года.
Орешкин: рост ВВП России в 2023 году обеспечили ненефтегазовые отрасли
  • Gettyimages.ru

«Вот этот весь рост на самом деле в отраслях ненефтегазовой экономики, я недавно смотрел статистику Росстата по ненефтегазовому ВВП — она считается отдельно, за исключением добывающих отраслей, где-то 84—85% российской экономики, там рост под 8% в III квартале. Понятно, что, если 8% ненефтегазовой экономики сложить с нулём в нефтегазовой экономике, мы в среднем получим цифру пять, которую мы имеем», — приводит слова Орешкина сайт kp.ru.

При этом помощник президента отметил, что основу ВВП России всё же составляют доходы от нефти и газа, и это благо, которым следует правильно распоряжаться. Он подчеркнул важность развития нефтегазового сектора.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев прокомментировал динамику цен на рынке нефти.

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