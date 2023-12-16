Экономист Алиев спрогнозировал динамику цены на нефть
- РИА Новости
«В последнее время рынок нефти находится в неопределённости. Цены на мировом рынке торгуются около уровней в $78 за баррель нефти эталонной североморской марки Brent. Это несколько ниже ожиданий ОПЕК+. Данные цены не совсем комфортные. В связи с этим в рамках ОПЕК+ есть договорённость о дополнительных добровольных сокращениях объёмов добычи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как считает Алиев, этот шаг должен создать умеренный дефицит на рынке, что может оказать поддержку ценам.
По словам эксперта, в краткосрочной перспективе ОПЕК+ сможет создать такую нехватку и поднять цены к $80.
Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.