Экономист Алиев спрогнозировал динамику цены на нефть

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев прокомментировал динамику цен на рынке нефти.

«В последнее время рынок нефти находится в неопределённости. Цены на мировом рынке торгуются около уровней в $78 за баррель нефти эталонной североморской марки Brent. Это несколько ниже ожиданий ОПЕК+. Данные цены не совсем комфортные. В связи с этим в рамках ОПЕК+ есть договорённость о дополнительных добровольных сокращениях объёмов добычи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Алиев, этот шаг должен создать умеренный дефицит на рынке, что может оказать поддержку ценам.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе ОПЕК+ сможет создать такую нехватку и поднять цены к $80.

Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.