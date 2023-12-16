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Экономист Алиев спрогнозировал динамику цены на нефть

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев прокомментировал динамику цен на рынке нефти.
Экономист Алиев спрогнозировал динамику цены на нефть
  • РИА Новости

«В последнее время рынок нефти находится в неопределённости. Цены на мировом рынке торгуются около уровней в $78 за баррель нефти эталонной североморской марки Brent. Это несколько ниже ожиданий ОПЕК+. Данные цены не совсем комфортные. В связи с этим в рамках ОПЕК+ есть договорённость о дополнительных добровольных сокращениях объёмов добычи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Алиев, этот шаг должен создать умеренный дефицит на рынке, что может оказать поддержку ценам.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе ОПЕК+ сможет создать такую нехватку и поднять цены к $80.

Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.

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