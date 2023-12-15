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Аналитик ожидает рост цен на нефть в пределах 3—5% на следующей неделе

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Анастасия Румянцева
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.
Аналитик ожидает рост цен на нефть в пределах 3—5% на следующей неделе
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«На данный момент мировые цены на нефть начали расти после того, как американские монетарные власти приняли курс на смягчение. По крайней мере так их действия восприняли аналитики. Так как пока что цены выросли на несущественные значения, до 1%, то на следующей неделе можно ожидать более значительный рост, возможно, в пределах 3—5%», — заявил собеседник RT.

По его словам, кроме экономической политики США, на нефть на следующей неделе будут влиять следующие факторы: данные по стратегическим запасам нефти в США, а также различные геополитические действия Евросоюза в рамках саммита.

«Эти события покажут, какой план по развитию сейчас у ЕС, в какую сторону они будут двигаться, и от этого будут зависеть дальнейшие объёмы поставок углеводородов на рынки Европы в том числе», — объяснил он.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан заявил, что Болгария может покупать российскую нефть по ценам, уровень которых выше, чем установленный G7 потолок, так как ограничения распространяются лишь на страны, не входящие в состав ЕС. 

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