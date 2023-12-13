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ЕК: Болгария имеет право покупать российскую нефть по ценам выше потолка G7

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Представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан заявил, что Болгария может покупать российскую нефть по ценам, уровень которых выше, чем установленный G7 потолок, так как ограничения распространяются лишь на страны, не входящие в состав ЕС.
ЕК: Болгария имеет право покупать российскую нефть по ценам выше потолка G7
  • Gettyimages.ru

Он подтвердил, что Болгария пользуется временными исключениями из полного запрета на поставки российской нефти в государства Евросоюза морским путём.

По его словам, срок действия данных исключений окончится 31 декабря 2024 года.

«Потолок цен на нефть не применяется к поставкам в Болгарию, поскольку он применяется только к перевозкам российской нефти в третьи страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg писал, что чистые доходы России от экспорта нефти в октябре составили $11,3 млрд, что превысило показатели, зафиксированные до начала российской специальной военной операции на Украине. 

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