ЕК: Болгария имеет право покупать российскую нефть по ценам выше потолка G7

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан заявил, что Болгария может покупать российскую нефть по ценам, уровень которых выше, чем установленный G7 потолок, так как ограничения распространяются лишь на страны, не входящие в состав ЕС.

Он подтвердил, что Болгария пользуется временными исключениями из полного запрета на поставки российской нефти в государства Евросоюза морским путём.

По его словам, срок действия данных исключений окончится 31 декабря 2024 года.

«Потолок цен на нефть не применяется к поставкам в Болгарию, поскольку он применяется только к перевозкам российской нефти в третьи страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg писал, что чистые доходы России от экспорта нефти в октябре составили $11,3 млрд, что превысило показатели, зафиксированные до начала российской специальной военной операции на Украине.