ЕК: Болгария имеет право покупать российскую нефть по ценам выше потолка G7
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Он подтвердил, что Болгария пользуется временными исключениями из полного запрета на поставки российской нефти в государства Евросоюза морским путём.
По его словам, срок действия данных исключений окончится 31 декабря 2024 года.
«Потолок цен на нефть не применяется к поставкам в Болгарию, поскольку он применяется только к перевозкам российской нефти в третьи страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее Bloomberg писал, что чистые доходы России от экспорта нефти в октябре составили $11,3 млрд, что превысило показатели, зафиксированные до начала российской специальной военной операции на Украине.