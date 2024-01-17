Решетников допустил, что экономика России обгонит японскую

Перед Россией по показателям сейчас стоит экономика Японии, разрыв с ней «не такой большой», отметил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«У нас не такой большой с ними разрыв. Если дифференциал в темпах роста сохранится, у нас экономика Японии растёт меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, то в принципе мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение трёх-четырёх лет нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику», — сказал министр.

Решетников подчеркнул, что «снизу рейтинга» есть и другие растущие экономики торговых партнёров России, в том числе из Юго-Восточной Азии.

Об этом свидетельствуют данные тех структур, «которые сложно обвинить в приязни к России», сказал он.

В конце декабря помощник президента Максим Орешкин в интервью «Эксперту» сообщил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.