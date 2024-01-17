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Минфин России: объём ФНБ на 1 января составил 11,965 трлн рублей

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В Министерстве финансов России заявили, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2024 года составил 11,965 трлн рублей.
Минфин России: объём ФНБ на 1 января составил 11,965 трлн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoriya_Podgornaya

Об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

«По состоянию на 1 января 2024 года объём ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей, или 8,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно $133 407,3 млн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 1 января 2024 года объём ликвидных активов ФНБ составил 5,01 трлн рублей.

Ранее в ЦБ России заявили о возобновлении продаж валюты для ФНБ с 9 января.

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