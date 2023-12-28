ЦБ России заявил о возобновлении продаж валюты для ФНБ с 9 января

Российский Центробанк с 9 января возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Отмечается, что с 9 января по 28 июня следующего года ЦБ будет покупать или продавать иностранную валюту исходя из корректировки объёма операций, анонсированного Министерством финансов, в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Также в январе регулятор намерен завершить продажу валюты в рамках «зеркалирования» чистого инвестирования средств фонда в разрешённые финансовые активы в рублях.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета страны, скорее всего, будет меньше 1,5%.

Путин также заявил, что российская экономика по итогам первых трёх кварталов 2023 года продемонстрировала стабильный рост.

В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей.