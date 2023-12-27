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Путин: дефицит бюджета по итогам 2023 года будет меньше 1,5% ВВП

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета страны, скорее всего, будет меньше 1,5%.
Путин: дефицит бюджета по итогам 2023 года будет меньше 1,5% ВВП
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил Путин, министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета даже меньше 2%.

«О чем мы говорили — говорили, что это было бы неплохим результатом — 2% дефицит. А оказывается, что меньше. Скорее всего, будет меньше 1,5%», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что российская экономика по итогам первых трёх кварталов 2023 года продемонстрировала стабильный рост.

По его словам, за этот период валовой внутренний продукт прибавил 3%, а по итогам года ожидается рост на уровне 3,5%.

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