Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

По его словам, сельское хозяйство в данный момент демонстрирует очень уверенные темпы развития.

«Мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли.

По его словам, продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.

В ноябре вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.