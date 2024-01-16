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Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

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Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.
Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность
  • globallookpress.com

По его словам, сельское хозяйство в данный момент демонстрирует очень уверенные темпы развития.

«Мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли.

По его словам, продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.

В ноябре вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.

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