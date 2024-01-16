Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность
- globallookpress.com
По его словам, сельское хозяйство в данный момент демонстрирует очень уверенные темпы развития.
«Мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — подчеркнул глава государства.
Также Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли.
По его словам, продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.
В ноябре вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.