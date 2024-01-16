Редомициляция TCS Group в Россию может завершиться в I квартале 2024 года
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Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в кулуарах международной выставки-форума «Россия».
«Насколько я знаю, может быть даже в рамках I квартала», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В сентябре прошлого года холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.
Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.