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Редомициляция TCS Group в Россию может завершиться в I квартале 2024 года

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Председатель правления кредитной организации «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что редомициляция TCS Group — группы «Тинькофф Банка» — на остров Русский может завершиться в I квартале 2024 года.
Редомициляция TCS Group в Россию может завершиться в I квартале 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Насколько я знаю, может быть даже в рамках I квартала», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре прошлого года холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.

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