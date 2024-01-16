Редомициляция TCS Group в Россию может завершиться в I квартале 2024 года

Председатель правления кредитной организации «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что редомициляция TCS Group — группы «Тинькофф Банка» — на остров Русский может завершиться в I квартале 2024 года.

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Насколько я знаю, может быть даже в рамках I квартала», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре прошлого года холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.