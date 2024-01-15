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Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра на остров Русский

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Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район на остров Русский во Владивостоке.
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра на остров Русский
  • Gettyimages.ru

«Компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», — цитирует компанию ТАСС.

В сентябре прошлого года холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.

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