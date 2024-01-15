Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра на остров Русский
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«Компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», — цитирует компанию ТАСС.
В сентябре прошлого года холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.
Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.