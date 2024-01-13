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«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России

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«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России, следует из сообщения холдинга.
«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России
  • Gettyimages.ru
  • © rawi_earth

«12 января российским потребителям поставлено 1788,3 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России», — говорится в заявлении.

Предыдущий рекорд установили 30 января 2014 года — тогда было поставлено 1786,8 млн куб. м газа.

Также 13 января сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР.

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

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