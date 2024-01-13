«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России

«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России, следует из сообщения холдинга.

«12 января российским потребителям поставлено 1788,3 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России», — говорится в заявлении.

Предыдущий рекорд установили 30 января 2014 года — тогда было поставлено 1786,8 млн куб. м газа.

Также 13 января сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР.

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».