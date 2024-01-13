«Газпром» установил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай
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Об этом сообщила компания.
«Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».