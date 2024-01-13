«Газпром» установил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР.

Об этом сообщила компания.

«Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».