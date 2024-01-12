Московский производитель экспортировал интерактивное оборудование в ОАЭ

В Объединённые Арабские Эмираты поставили сенсорные терминалы самообслуживания, произведённые в Москве, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

«Компания BM GROUP «Фабрика инноваций» в начале 2024 года открыла филиал в Дубае, где сегодня представлено более 20 моделей мультимедийных устройств. Первая партия из 20 сенсорных терминалов самообслуживания уже реализована», — сказал Овчинский.

Предприятие планирует закрепиться на рынке ОАЭ и выйти на чистую прибыль по итогам I квартала 2024 года.

Ранее сообщалось, что всё больше компаний Тюменской области стремится наладить экспорт в Китай.