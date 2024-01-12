Московский производитель экспортировал интерактивное оборудование в ОАЭ
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Об этом сообщает НСН.
«Компания BM GROUP «Фабрика инноваций» в начале 2024 года открыла филиал в Дубае, где сегодня представлено более 20 моделей мультимедийных устройств. Первая партия из 20 сенсорных терминалов самообслуживания уже реализована», — сказал Овчинский.
Предприятие планирует закрепиться на рынке ОАЭ и выйти на чистую прибыль по итогам I квартала 2024 года.
Ранее сообщалось, что всё больше компаний Тюменской области стремится наладить экспорт в Китай.