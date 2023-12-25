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Всё больше компаний Тюменской области стремятся наладить экспорт в Китай

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В Тюменской области в текущем году количество производителей, желающих попасть в реестр экспортёров в КНР, выросло в девять раз по сравнению с периодом с 2020 по 2023 год.
Всё больше компаний Тюменской области стремятся наладить экспорт в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Hahn

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Тюменские экспортёры в основном сотрудничают с Китаем по трём направлениям. Это прежде всего зерно и продукты его переработки, а также масличный лён, технологии и оборудование для добычи нефти и газа.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.

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