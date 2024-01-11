Bloomberg: нефтедобыча в России в 2023 году показала устойчивость к санкциям Запада
Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Уход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние», — говорится в статье.
По данным агентства, данные предприятия были в основном проданы действующему менеджменту, который сохранил опыт, накопленный за годы работы.
Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.
Также сообщалось, как могут измениться цены на нефть в 2024 году.