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Bloomberg: нефтедобыча в России в 2023 году показала устойчивость к санкциям Запада

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Рекордная добычи нефти в России в 2023 году свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям против энергетического сектора страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Уход крупных западных нефтесервисных компаний из России оказал минимальное влияние», — говорится в статье.

По данным агентства, данные предприятия были в основном проданы действующему менеджменту, который сохранил опыт, накопленный за годы работы.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.

Также сообщалось, как могут измениться цены на нефть в 2024 году.

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