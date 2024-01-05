Экономист Лобода: на нефть сохраняется восходящий тренд

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.

«На фоне геоэкономической напряжённости на Ближнем Востоке на нефть уже третий месяц сохраняется восходящий тренд. При преодолении отметки $79 за баррель Brent в начале следующей недели стоит ожидать к середине января разгона цен до $84 за бочку», — считает он.

Лобода уточнил, что цены на сырьё «по-прежнему комфортны для рубля» и в I квартале нового года рубль «заметно восстановит позиции».

Экономист также дал прогноз курса доллара. По его мнению, на следующей неделе доллар «будет торговаться у отметки 90 рублей».

«Минимальное значение доллара в середине января может составить 88 рублей, а потенциал укрепления в феврале составляет 85 рублей за доллар», — считает он.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозу правительства России, в 2024 году средняя стоимость нефти эталонной марки Brent на мировом рынке может составить $80—85 за баррель.