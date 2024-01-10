Депутат ГД Аксаков: в 2024 году цифровой рубль протестируют в виде соцвыплат
- РИА Новости
В первую очередь там, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств. Речь о социальных выплатах, субсидиях, ассигнованиях, направленных на закупки или оказание тех или иных услуг, к примеру, строительство дорог, поделился он в интервью «Российской газете».
Широкое внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс потребует соответствующих изменений в Бюджетный кодекс, отметил Аксаков.
«Использование рубля в трансграничных расчётах даёт возможность купировать негативные последствия западных санкций, в частности, позволит избежать блокировки платежей и даже скрыть детали транзакций. Наиболее перспективными странами для старта таких расчётов, по моему мнению, являются Белоруссия, Китай и Индия», — сказал депутат.
Кроме того, по его словам, внедрение цифрового рубля позволит совершенствовать платёжные технологии и формировать условия для конкуренции на российском банковском рынке.
Ранее руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Александр Боциев выразил мнение, что к главным трендам развития цифровых банковских технологий в 2024 году можно отнести формирование технологической независимости отечественного финсектора, развитие цифрового рубля и прогрессивных методов оплаты.